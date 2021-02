Neu auf Netflix: Auf diese Serien & Filme kannst du dich im Februar freuen

Falls du aber kein Fan vom Valentinstag bist oder ihn sogar hasst und dich an jedem 14. Februar am liebsten verbuddeln würdest, haben wir ebenfalls gute Nachrichten für dich: Es gibt einige Netflix-Neuerscheinungen, die dich bestimmt zum Lachen oder auf andere Gedanken bringen werden und mit Romantik überhaupt nichts am Hut haben.