Schönheits-OPs: Das sind die gefragtesten Trends 2020

Sich das Fett unterhalb der Kieferpartie absaugen zu lassen, sei Dr. Doft zufolge ebenfalls ein sehr beliebter Eingriff dieses Jahr. Das könnte damit zusammenhängen, dass sich in Zeiten, in denen Zoom und TikTok unser Leben beherrschen, niemand mit einem schlaff herunterhängenden Doppelkinn präsentieren will. Bei diesem Eingriff handelt es sich um eine invasivere Methode der Liposuktion, mit der einer Hauterschlaffung entgegengewirkt wird. „Die Nachfrage nach einer solchen Behandlung ist momentan immens groß und vor allem bei jüngeren Patient:innen zu spüren“, teilt Dr. Doft mit. „Diese Entwicklung kann auf Eitelkeit zurückgeführt werden: Laptop- oder Handy-Bildschirme zeigen uns oft in einem eher unschmeichelhaften Licht. Oft ist der Winkel unvorteilhaft und lässt uns so aussehen, als hätten wir ein übertrieben großes Doppelkinn.“