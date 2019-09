Sind Wimpernverlängerungen gefährlich? Das sagen Augenärztinnen

Beide Optikerinnen sind sich einig, dass kleberfreie Optionen, also eine gute Mascara oder magnetische Wimpern , die bessere Wahl sind. Aber da sie auch wissen, dass die meisten Leute trotzdem weiterhin auf künstliche Wimpern mit Kleber setzen werden, rät Tsai: „Spar dir Fake Lashes für besondere Anlässe auf.“ Und wenn du die langzeitige Wimpernverlängerung einfach nicht sein lassen kannst, solltest du dir einen ordentlichen Salon suchen, in dem erfahrene Spezialist*innen arbeiten, die deine Wimpern korrekt platzieren. Nicht überall, wo Wimpernverlängerungen angeboten werden, sitzen Leute, die dafür ausgebildet wurden. Achte außerdem darauf, dass in deinem Salon strengste Hygienevorschriften eingehalten werden. Dr. Andrea Thau ist ebenfalls Augenärztin und sagt: „Immer, wenn ein Fremdkörper im höchstempfindlichen Augenbereich aufgetragen wird, steigt das Risiko für eine Infektion oder ein Gerstenkorn. Deswegen ist es so wichtig, dass sowohl der Kleber als auch die künstlichen Wimpern steril und geeignet sind, am Auge aufgetragen zu werden.“