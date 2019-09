Meine Mutter ist kein Fan von dauerhaften Beauty-Behandlungen und mag ihre beiden Töchter, am liebsten ungeschminkt und in natura leiden. Egal, was ich ausprobiere, ob eine neue Haarfarbe, mandelförmige Gel-Nägel , semi-permanente Hyaluronfiller oder Microblading für die Augenbrauen , Mama hasst's! Als ich am vergangenen Wochenende mit Wimpernextensions durch die heimische Tür trat und sie mich freudig anstrahlte, dann näher kam (ohne Unterbrechung des Augenkontaktes), mich bat meine Augen zu schließen und schließlich meine frisch aufgefüllten Lashes als „wunderschön“ und „schmeichelnd“ bezeichnete, dachte ich erst, ich sei in die falsche Tür hineingekommen. „Das will ich auch“, meinte sie sogar und begann mich mit Fragen zu löchern. Nach einer halben Stunde fühlte sich meine Mom hinreichend informiert und beendete unseren sehr untypischen Beauty Talk mit den Worten: „Das ist mir zu aufwändig“. Und es stimmt, meine Mutter hat mit meiner Teenie-Schwester noch ein Kind zuhause, ist selbstständig und lebt in einer Kleinstadt. Mani- und Pediküre macht sie selbst und sogar der Friseur kommt zu ihr – für sie sind die Klimper-Wimpern nichts, denn es bedarf regelmäßiger Besuche in einem speziellen Studio, ein wenig Pflege und vor allem Vorsicht beim (Ab-) Schminken. Ich will jetzt nicht zu weit gehen und die feinen Härchen mit einem Haustier vergleichen, das auf den eigenen Augen wohnt, aber in etwa so kann man sich das Ganze vorstellen. Und bevor man das Investment einer Neumodellage tätigt, sollte man sich genau überlegen, ob dieser neue Beautytrend wirklich mit den eignen Kosmetikgewohnheiten zusammenpasst. Die Fragen meiner Mom waren super, deswegen habe ich sie mir notiert und beantworte sie, in Zusammenarbeit mit einer Profi-Lash-Stylistin, noch einmal in schriftlicher Form für Interessierte.