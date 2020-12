In Sachen Sicherheit sind die wichtigsten zu beachtenden Faktoren: die Passform, die verwendeten Materialien und die Anzahl der Schichten, aus denen die Maske besteht (Empfehlung: drei Schichten). Was die Passform betrifft, sollte eine Mund-Nasen-Schutz Expert:innen zufolge „vom Nasenrücken bis unter das Kinn reichen – wie der Name sagt, also Nase und Mund komplett bedecken. Sie sollte nicht zu klein sein und nicht drücken, aber so straff am Gesicht anliegen, dass es an den Seiten keine Lücken gibt. Denn zu groß darf die Maske auch nicht sein.“ Dr. Anthony Harris , medizinischer Leiter eines klinischen COVID-19-Teams, fügt hinzu: „Außerdem muss die Maske vielschichtig sein. Eine einzige Schicht Stoff reicht im Normalfall nicht aus – es sei denn, sie ist extrem dick, was aber eher unüblich ist.“