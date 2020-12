Quel masque facial porter en hiver ?

Bien que la laine puisse sembler être un tissu de rechange évident par temps froid, le Dr Harris conseille aux gens de faire preuve de prudence : "Il vaut mieux ne pas toucher à la laine, car elle est poreuse et n'est pas tissée serrée", explique-t-il. L'exception ? "Avec les masques multi-matériaux ou multicouches, c'est plus une question de confort tant que les multiples couches sont présentes". Par exemple, un masque en laine doublé de coton fait l'affaire : "La laine devient alors plus un facteur d'isolation et de confort". D'autres options de qualité ? Le Sportmask de Under Armour , qui a été conçu pour l'exercice en plein air, mais qui est également doté d'une construction isolée et rembourrée, ce qui le rend idéal pour une utilisation par tous les temps.