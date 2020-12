Dein Horoskop im Dezember – So stehen die Sterne in diesem Monat

Ab dem 15. Dezember, wenn die Venus, der Planet der Liebe und Schönheit, in das Zeichen des kühnen Schützen tritt, vertrauen wir unseren Gefühlen mehr. Die Zeit ist gekommen, einen direkteren Ton anzuschlagen und unsere Lieben um das zu bitten, was wir uns von ihnen wünschen. Dieser Transit bietet Singles eine wunderbare Gelegenheit, offen darzulegen, was sie von der anderen Seite erwarten. Bist du in einer Beziehung? Die Venus im Schützen verleiht uns Mut für emotionale Gespräche mit denen, die einen besonderen Platz in unserem Herzen haben. Während die Venus dieses mutige Zeichen bewohnt, werden wir Antworten auf unsere Fragen finden.