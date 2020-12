Votre horoscope du mois de décembre est là !

Dès le 15 décembre, lorsque Vénus, qui règne sur l'amour et la beauté, entrera en Sagittaire, nous aurons davantage confiance en nos émotions. Il est temps de passer à une attitude plus directe et de demander clairement ce que nous attendons de celles et ceux que nous aimons. Ce transit offre une belle occasion aux célibataires d'être franc·he·s sur leurs attentes dès les premiers rendez-vous. En couple ? Venus en Sagittaire nous aide à faire preuve de courage lorsque nous abordons nos sentiments avec celles et ceux que nous aimons. Nous aurons les réponses à nos questions lorsque Vénus séjournera en ce signe de courage. Saturne, adepte des règles, entre en Verseau le 17 décembre ; la planète souveraine restera dans le signe de l'innovation pendant trois ans. Pendant ce temps, nous nous concentrerons collectivement à améliorer le monde. Ce transit nous offre l'occasion de travailler ensemble à la réalisation d'objectifs humanitaires, de faire des avancées technologiques et de créer de nouvelles structures passionnantes dont nous pouvons être fier·es.