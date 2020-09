Dein Horoskop im September – So stehen die Sterne in diesem Monat

Am 9. September befindet sich der kriegerische Mars im Bild des rückläufigen Widders. Die Rückwärtsbewegung des roten Planeten ermutigt uns zur Entschleunigung und hemmt den Wunsch nach radikalen Veränderungen. Stattdessen wenden wir uns nach innen, besinnen uns unserer Geduld und lassen seelische Wunden der vergangenen Zeit verheilen. So sammeln wir neue Kraft, bis sich der Mars am 13. November wieder progerade im Widder bewegt und uns zu Neuem ermutigt.