Wie sicher ist es aktuell, baden zu gehen & welche Regeln solltest du beachten?

Laut des Umweltbundesamts (UBA) ist es übrigens auch unbedenklich, in Badeseen oder Meeren zu schwimmen . Da gibt es zwar kein Chlor, aber durch die Verdünnung im Wasser wird die Gefahr einer Ansteckung minimiert. Außerdem sorgen hohe Wassertemperaturen und eine hohe Sonneneinstrahlung möglicherweise zu einer stärkeren Inaktivierung von Viren, die in das Wasser eingetragen werden. Allerdings liegt die Verantwortung in natürlichen Gewässern vor allem bei den Badegästen, denn Leinen zur Abstandshaltung können im Meer beispielsweise schwer gezogen werden. Und es gibt noch ein weiteres Problem: Die Badegäste müssen damit rechnen, dass ganze Strandabschnitte unbewacht bleiben. Laut Achim Wiese, dem Sprecher der DLRG, wird ein Strandabschnitt normalerweise von 20 Lebensretter*innen bewacht, welche normalerweise in Vierbettzimmer untergebracht werden. Doch das geht jetzt natürlich nicht also werden die Wachmannschaften dieses Jahr reduziert. „Unsere Befürchtung ist, dass das Risiko zu ertrinken in diesem Jahr höher sein wird als sonst“, so Wiese. Und selbst wenn ein*e Lebensretter*in vor Ort ist, muss er oder sie nach aktuellen Vorschriften keine Mund-zu-Mund-Beatmung durchführen, wenn er oder sie sich damit selbst in Gefahr bringt. Es liegt also an den Besucher*innen, besonders vorsichtig zu sein.