Wong wurde 1905 in Los Angeles geboren und gilt als erster chinesisch-amerikanischer Moviestar. Ihre Eltern waren Migranten der zweiten Generation und besaßen eine Wäscherei; ihre Großeltern sind Ende des 19. Jahrhunderts von China nach Kalifornien gezogen. 1919 ging sie zu einem Casting für den Stummfilm The Red Lantern und bekam ihre erste Rolle als Komparsin. Mit 17 brach sie die Schule ab , um sich eine Karriere als Schauspielerin aufzubauen. Ihre erste Hauptrolle folgte dann 1922 ­­– in The Toll of the Sea. Doch diese führte nicht, wie man vielleicht glauben könnte, zu neuen aufregenden Jobangeboten. Stattdessen wurde sie weiterhin vor allem für stereotypische und karikaturhafte Rollen gecastet; die Hauptrollen gingen an weiße Schauspielerinnen. Wegen eines damals bestehenden Gesetzes, das Mischehen verbot, durfte sie keine Frauen spielen, die eine romantische Beziehung zur weißen männlichen Hauptrolle führen. Und einen Filmpartner vor laufender Kamera küssen durfte sie erst recht nicht. Also verließ sie Hollywood 1928 und wanderte nach Europa aus, wo sie deutlich beliebter und respektierter war. Anfang der 30er kehrte sie dann aber wieder zurück ­– in der Hoffnung, die Dinge hätten sich geändert. Doch dem war nicht so.