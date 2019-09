Mut zur Lücke: Ein Studienabbruch ist nicht das Ende der Welt!

Abbruch. Das klingt so nach Scheitern, so absolut. Abbruch. Das Wort hallt richtig im Kopf nach, so mächtig ist es. In einer Leistungsgesellschaft wird wohl kaum etwas so stigmatisiert wie ein Abbruch. Die Leistung wurde nicht erbracht, setzen, sechs! Eine vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Studie hat herausgefunden, dass jede*r dritte Studierende in Deutschland das Studium abbricht. Ein Abbruch, speziell ein Studienabbruch hat jedoch oftmals ganz und gar nichts mit Scheitern zu tun, sondern viel mehr mit Mut. Mut dazu, einen falschen Weg hinter sich zu lassen und endlich neue Ziele zu verfolgen. Mut dazu, auf die Erwartungen der anderen zu pfeifen und das zu machen, worauf man Bock hat. Und wer weiß mit 18-20 schon, was er*sie mal werden will? Wer ist denn in so jungen Jahren schon so gefestigt in seinen Überzeugungen und Zielen, um so eine wichtige Entscheidung zu treffen? Und wer zum Teufel sagt eigentlich, dass wir alle einen perfekten Lebenslauf vorweisen müssen?