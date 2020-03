Zu sehen sein wird das HomeFest am 30. März um 22 Uhr (entspricht 31. März, 6 Uhr in Deutschland) auf CBS. Der US-Fernsehsender hat einen eigenen Streamingdienst namens CBS All Access, den du laut Netzwelt mithilfe eines VPN-Dienstes auch in Deutschland schauen kannst. Wenn dir das zu kompliziert ist, schau am Dienstag einfach mal bei YouTube oder anderen Plattformen rein – ich könnte mir gut vorstellen, dass du dort Ausschnitte, wenn nicht sogar die ganze Show, finden wirst.