Lizzo machte den Track zu einem 90s-R'n'B-Lovesong – und ihr schwarzer Lederoverall hat zu den heißen Vibes auf jeden Fall beigetragen. Aber das Highlight war die improvisierte (und heiß dargebotene) Zeile, die Lizzo an Styles widmete: „You don't have to say you're mine / Oh Harry!“ (Du musst nicht sagen, dass du mir gehörst / Oh Harry!). Was würden wir dafür geben, wenn Lizzo uns ein ganzes Album mit Cover von Harry Styles besten Songs darbiete? Aber leider müssen wir uns derzeit mit “Adore You“ in Dauerschleife zufriedengeben.