Kurz nach ihrem Auftritt auf dem Laufstieg postete sie auch auf ihrem Instagram-Kanal Fotos und Videos von der Show und ihrer neuen Haarfarbe. Für Jenner, die sonst so gut wie immer ihrem Style treu bleibt – außer, wenn sie mal eine Perücke trägt –, ist das eine ziemlich extreme Veränderung. Ungewöhnlich ist es aber trotzdem nicht, dass sich ein Model extra für die Fashion Week einen neuen Look zulegt. So ließen sich beispielsweise letztes Jahr 37 Models die Haare für die Show von Marc Jacobs färben.