Carroll ist seit mehr als 25 Jahren zuständige Redakteurin ihrer eigenen Ratgeberkolumne für die US-amerikanische Edition der Elle und fing an, ihr Buch What Do We Need Men For? A Modest Proposal (zu Deutsch: Wofür brauchen wir Männer? Ein bescheidener Gedanke), das am 2. Juli erscheint, zu schreiben, als sie merkte, dass all diejenigen, die ihr schreiben, um sich Rat einzuholen, ein Problem gemein haben: Männer. Die Ausbreitung des #MeToo-Movements inspirierte sie zu einer Liste, die sie „Die schlimmsten Männer meines Lebens“ genannt hat und in der sie zahlreiche unangenehme, übergriffige bis hin zu gewalttätigen Konfrontationen mit Männern nacherzählt. Diese Liste beinhaltet unter anderem auch mächtige Männer der Medienlandschaft wie etwa Les Moonves und Roger Ailes