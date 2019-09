Brett Kavanaugh & was seine Ernennung zum Obersten Richter bedeutet

Nach einem erbitterten Kampf zwischen Demokraten und Republikanern wurde Donald Trumps umstrittener Nominierter für den Obersten Gerichtshof, Brett Kavanaugh, am vergangenen Wochenende in das höchste, richterliche Amt eingeschworen. Eine Position, die er auf Lebenszeit innehalten wird. Trotz zahlreicher Anschuldigungen wegen sexueller Übergriffe gegen den Juristen stimmte der Senat am späten Samstagabend knapp für Kavanaugh. Mit seiner Vereidigung setzt sich der US-amerikanische Supreme Court aus deutlich mehr von republikanischen Präsidenten nominierten Richter*innen zusammmen – ein Machtwechsel, der die Rechtssprechung in den USA in den kommenden Jahren in eine konservativere Richtung lenken wird, denn alle bundesweiten Gesetze müssen in den Vereinigten Staaten von Amerika vom Obersten Gerichtshof entschieden werden. Gesellschaftliche Themen mit extrem viel Gewicht wie die Ehe für alle, Abtreibungsrechte und ein äußerst aktuelles Thema für Trump selbst, nämlich die Frage, ob ein*e amtierende*r Präsident*in von einem Sonderermittler gezwungen werden darf, unter Eid Fragen zu beantworten, werden schon bald vor dem Supreme Court entschieden.