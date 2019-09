Berlin schafft als erstes Bundesland die Kita-Gebühren komplett ab

Als erstes Bundesland deutschlandweit schafft Berlin ab August die Gebühren für Kitas und Tagesmütter komplett ab, was von vielen schon jetzt als „ sozialpolitischer Meilenstein “ gefeiert wird. Das Problem Kinderbetreuung wird hierzulande von Bundesland zu Bundesland in föderalistischer Manier unterschiedlich gehandhabt. Während Eltern in einigen Ländern für die Betreuung ihrer Kinder in Kitas und Kindergärten schnell mehrere Hundert Euro monatlich ausgeben müssen, haben andere Länder bereits günstigere oder teilweise kostenlose Modelle eingeführt. Ein Blick auf die gesamt-deutsche Situation zeigt aber, dass es kaum ein Thema gibt, bei dem man mehr von Ungleichheit sprechen kann als bei diesem. Die Devise bei der Kinderbetreuung lautet scheinbar: Wer am falschen Ort wohnt, der hat eben Pech gehabt.