„Männer unter 33 sind nutzlos.“ Diese steile These stellte J. Lo neulich in einer Folge " Swipe Sessions " auf. In diesem Videoformat von Tinder sollte die Sängerin, die vorgestern 49 Jahre alt geworden ist (Happy belated Birthday, Jenny!), der 29 Jahre alten Countrysängerin Brooke dabei helfen, ein Date über die App zu finden.