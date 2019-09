Am 21. Juni wurde Feminist Apparel in einem Facebook-Posting verlinkt, in dem Martofel der Vergewaltigung beschuldigt wurde. Die Angestellten gingen dem Vorwurf nach und fanden einen privaten Facebook-Beitrag von Martofel aus dem Jahr 2013, in dem er zugibt, Frauen sexuell missbraucht zu haben. Er berichtet, wie er von der Vergewaltigungskultur erfuhr und dass er eine Firma mit dem Namen Feminist Apparel starten wollte – als bescheidener Versuch, es wiedergutzumachen. „Wir alle haben es entweder selbst erlebt, es gesehen, davon gehört oder tragen selbst Schuld. Ich selbst bin schuldig. Ich habe mich an Frauen im Bus oder auf Konzerten gerieben – ohne ihr Einverständnis. Ich habe mit betrunkenen Frauen auf Partys rumgemacht, weil es einfach war. Ich habe die Hand einer Frau auf meinen Schwanz gelegt, während sie schlief.“ Am Ende des langen Posts – der mit Statistiken gefüllt ist und in dem er sagt, dass man die meisten Vergewaltiger kennt, weil sie aus dem direkten Umfeld stammen – kündigt Alan Javier Martofel ein neues Unternehmen an und bittet um Hilfe, das weiterzusagen.