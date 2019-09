Fans von großartiger, historisch bedeutender Kunst und den einflussreichsten Performern unserer Zeit aufgepasst: Jetzt gibt es die Möglichkeit, sein persönliches „APESHIT“-Video nachzustellen! Das Video zur ersten Single vom neuen Album des Paares „Everything is Love“ wurde im berühmten Louvre-Museum gedreht und zeigt Gemälde, die Themen wie Kolonialismus und Diskriminierung aufgreifen. Laut Travel and Leisure hat das Museum in Paris nun einen Audioguide herausgebracht, der die Besucher durch alle Arbeiten führt, die in Beyoncés & Jay Zs Musikvideo gezeigt werden. Es ist also gut möglich, dass demnächst Leute in dem altehrwürdigen Kunstmuseum stehen und in pinkfarbenen Overalls Selfies vor einigen der teuersten Gemälde der Welt machen.