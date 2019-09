Kaum haben wir die eine Royal Wedding verdaut, da steht auch schon die nächste an: Am Wochenende haben Kit Harington und Rose Leslie, besser bekannt als das Serienpaar Jon Snow und Ygritte von Game Of Thrones, geheiratet . Der rechtmäßige König des eisernen Throns und Herrscher über die Sieben Königslande , wie es bei GoT heißt, und die Angehörige des Freien Volkes, der Wildlinge, gaben sich im schottischen Aberdeenshire das Ja-Wort. Im echten Leben stammt Rose von einem alten schottischen Adelsgeschlecht ab, und so fand die Zeremonie standesgemäß in einem Schloss statt, das seit Jahrhunderten in Familienbesitz ist.