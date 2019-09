Kenzo, Erdem, Anna Glovermost: H&M liebt es, mit Designern zusammenzuarbeiten – und wir lieben die Kreationen, die dabei entstehen! Bisher beschränkten sich die Koops immer auf Oberbekleidung, doch das soll sich jetzt ändern. Denn in diesem Sommer macht die schwedische Modekette erstmals mit einem Lingerie-Label gemeinsame Sache. Und zwar mit dem holländischen Brand Love Stories , das 2013 von Marloes Hoedeman gegründet wurde und vor allem für seine coolen Prints und fröhlichen Farbspiele bekannt ist. Die Designs sind superbequem und laden zum Mixen und Matchen ein, wodurch laut Marloes „perfekte ungleiche Paare“ entstehen. Die neue H&M-Linie reicht von BHs, Slips und Tangas über Nachtwäsche (inklusive eines luxuriösen Morgenmantels) bis hin zu Augenmasken, Socken und Kosmetiktäschchen. Das Thema der Kollektion ist „ Home from Home “, was allerdings nicht heißt, dass sie auf Baumwollflanell und Feinrippjersey setzt. Stattdessen wurden verführerische Spitze und eleganter Satin. Das Ergebnis ist Wohlfühlwäsche mit einem Augenzwinkern, die man jeden Tag tragen möchte – zu Hause und unterwegs.