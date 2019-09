Auf Festivals gibt es jetzt Menstruationszelte – aber brauchen wir sie wirklich?

Generell finde auch ich es enorm wichtig, die weibliche Menstruation in den Alltag zu integrieren und von Tabus zu befreien. Sie ist nichts, wofür wir uns schämen müssten. Wenn Konzepte wie das Red Tent Frauen empowern, dann nur zu. Doch in letzter Zeit geht mit der enorme mediale Rummel um die Enttabuisierung der Periode gelinde gesagt etwas auf den Geist. Von überall her springen mich überdimensional große Vaginas, vollgeblutete Slips oder Tampons an. Ganze Instagram-Accounts widmen sich nur noch diesem Thema. Ich frage mich, ob die Periode wirklich so viel Raum (offensichtlich ganze Zelte) und vor allem diesen Eventcharakter braucht? Denn die Wurzel des Problems wird damit nicht gefasst. Ich denke da etwa an die ungerechtfertigte Luxusartikel-Besteuerung von Tampons oder die schlechten sanitären und hygienischen Ausstattungen an öffentlichen Orten, wie zum Beispiel auf Festivals. Hier müsste sich dringend etwas verändern, damit Frauen und denjenigen, die lieber diskret damit umgehen wollen, der Umgang mit der Periode erleichtert wird. Oder wie siehst du das?