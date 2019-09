Laut einer neuen Studie könnte es bald die Pille für den Mann geben

Wissenschaftler der Universität Washington (Seattle) forschen zur Zeit an einer neuen Antibabypille für den Mann. Eine Idee, die nicht neu ist. Seit Jahren hört man immer mal wieder von einem vermeintlichen Durchbruch in der Forschung, wenn es darum geht, ein zuverlässiges Verhütungsmittel für den Mann zu finden, das nicht Kondom heißt. Erst 2016 sorgte eine Studie für Aufsehen, da die Teilnehmer offenbar an einer Reihe von Nebenwirkungen litten: Depressionen, starke Stimmungsschwankungen, Akne-Schübe oder aber auch Veränderungen der Libido. Frauen, die hormonell verhüten, wissen natürlich längst, wovon hier die Rede ist.