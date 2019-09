Vermutlich gibt es, seitdem 1959 die erste Barbiepuppe auf den Markt kam, in jeder Generation Millionen Frauen, die voller Leidenschaft mit diesen Puppen gespielt haben. Und hat sich nicht fast jedes spielende Mädchen gewünscht, das eigene Ebenbild als Barbie zu haben? Also musste ein Umstyling her. Gegebenenfalls ein neuer Haarschnitt (Bastelscheren eigneten sich hier super), mit Tusche oder Nagellack die Haare einfärben und so weiter und so weiter... Wer fühlt sich hier ertappt?