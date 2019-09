Wer als Jugendliche*r Sims gespielt hat (oder es immer noch tut) weiß genau was „Rosebud” bedeutet. Mit dem Cheat bekam man 1000 Simoleons und konnte nach einigen Wiederholungen sein Traumhaus bauen. Bei Brettspielen zu schummeln war hingegen bis dato gar nicht so einfach – die Chance von einer*m Mitspieler*in erwischt zu werden ist ziemlich hoch. Aber nichts fühlt sich besser an, als mit einem Betrug davonzukommen und das Game zu dominieren. Oder schließe ich da von mich auf andere? Scheinbar nicht, denn Hasbro wird eine neue Version von Monopoly auf den Markt bringen, das gute Schummler auch noch belohnt. Jonathan Berkowitz, Hasbros Senior Vize President verriet gegenüber Insider den Grund für die neue Edition: „Eine von uns in Auftrag gegebene Studie hat ergeben, dass fast die Hälfte aller Monopoly-Spieler versuchen zu schummeln.” Aha, also bin ich doch nicht alleine!