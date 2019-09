Diese Beautyprodukte erinnern uns an unsere Teenie-Zeit zurück

Als ich neulich unter der Dusche stand und noch etwas verschlafen nach der nächstbesten Flasche griff, hatte ich plötzlich einen kleinen Flashback. Der zarte Duft, der mir beim Einschäumen in die Nase stieg, erinnerte mich nämlich an mein 12-jähriges Ich, das gerade erst damit begonnen hatte, sich für Make-up, Düfte und Co. zu interessieren.