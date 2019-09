Blogs wie The Sunkissed Kitchen und The Indigo Kitchen zeigen, wie’s funktioniert. Die Basis bildet Rotkohl. Richtig gelesen. Einfach für ca. fünf Minuten in einem Topf mit Wasser kochen lassen. Nun habt ihr die – voll und ganz gesunde – Grundlage für die Einhornfarbe. Darin einfach Glasnudeln einweichen. Der Ton wird je nach Wassermenge und Einweichzeit mehr oder weniger intensiv. Nach fünf bis zehn Minuten aus dem Wasser holen und in einer Schüssel anrichten.