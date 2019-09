Das Zauberwort ist Kisspepin (was für ein perfekter Name!). Dieses Signalmolekül war bisher dafür bekannt, während der Pubertät sowie beim Menstruationszyklus eine große Rolle zu spielen. Versuche an weiblichen Mäusen ergaben nun, dass es ebenfalls die Anziehung zum anderen Geschlecht als auch das sexuelle Verlangen steuert. Es wird durch bestimmte, von männlichen Mäusen ausgesendete Duftstoffe eine Art Kettenreaktion im Gehirn aktiviert, die am Ende dazu führt, dass die Aufmerksamkeit und die sexuelle Bereitschaft der Weibchen gesteigert wird.