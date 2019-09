Doch die #MeToo war nicht das einzige Thema, das aufgegriffen wurde: Sängerin Camila Cabello sprach in ihrer ergreifenden Rede über die Dreamer, Menschen, die als Kinder illegal in die USA gebracht wurden und denen durch die Einwanderungsreformen unter Präsident Trump mögliche Abschiebungen drohen. Rapper Kendrick Lamar eröffnete die Grammys mit einer politisch gepackten Performance, in der es um Rassismus geht. Dabei erhielt er Unterstützung von U2. Countrysänger Eric Church mahnte mit seiner Ballade die US-Waffenpolitik und erinnerte an die Opfer des Amoklaufs in Las Vegas im Oktober 2017.