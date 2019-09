Anstatt selbst zu machen, guckt man zu. So könnte man erklären, wieso derzeit Videos, auf denen jemand Mandalas ausmalt, Lush-Badebomben zerschneidet oder mit Slime spielt, so unglaublich erfolgreich auf Instagram sind. Irgendwie beruhigen sie. „Sie sind so langweilig, dass sie einen beruhigen. Und man muss nichts tun, außer zusehen“, meint auch Dr. Samantha Boardmann, Gründerin von Positive Prescription gegenüber Shape.com . Die Clips haben etwas Entscheidendes gemeinsam: samtige Konsistenzen oder Symmetrie. Und das tut den Augen etwas Gutes. Außerdem hält man im Feed kurz inne und schaut sich, wenn es auch nur für einen 30-Sekünder ist, für wenige Momente etwas an, ohne hektisch weiterzuscrollen – Daumen und Hirn haben also gleichzeitig Pause, was in 2018 bislang selten vorgekommen ist. Relax!