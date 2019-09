Mit diesem Fotoprojekt protestieren junge Iranerinnen still gegen den Kopftuchzwang

Die niederländische Fotografin Marinka Masséus hat genau diesen Frauen eine ganze Fotoserie gewidmet, allerdings schon lange vor den aktuellen Protesten. Für das Projekt My Stealthy Freedom ist Masséus in den Iran gereist, um junge Frauen in einem abgeschlossenen Apartment in Teheran, unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu fotografieren. Vor der Kamera der Fotografin nehmen die Protagonistinnen ihr Kopftuch ab. Behutsam und ohne dabei ihr komplettes Gesicht zu zeigen, denn sie begehen eine Straftat. Sie spielen mit ihren Schleiern, unter denen vorsichtig ihre Haarpracht hervortritt – mal lang, mal kurz, mal bunt gefärbt.