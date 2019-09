Diese Kosmetik hält auf jedem Flug frisch & darf definitiv ins Handgepäck

Wer kennt das nicht? Die Vorfreude auf eine große Reise, dieses tolle Gefühl, in den Flieger zu steigen, ob nun geschäftlich oder mit Aussicht auf Urlaub – irgendwie ist Fliegen etwas ganz Besonderes. Man fühlt sich dabei so viel mondäner, als wenn man einfach mit dem Auto von A nach B fährt. Doch so sehr unser Herz auch buchstäblich einen Luftsprung macht, umso strapaziöser ist das Fliegen für unsere Haut. Die trockene Luft im Flugzeug, Airconditioning, die eine kleine Wasserflasche, die auf Kosten der Fluggesellschaft geht ... und am Ende des Fluges fühlen wir uns zwar wie ein Weltenbummler, aber einer mit elektrisch aufgeladenen, schlaffen Haaren und mit ziemlich fahler, müder und abgespannter Haut.