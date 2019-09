Wir leben in einer Zeit, in der es genügend nationale und globale Probleme gibt, die einem den Schlaf rauben. Doch der Epidemie, die die meisten Opfer fordert, wird am wenigsten Aufmerksamkeit geschenkt. Jetzt hat sich eine Studie (veröffentlicht auf TheLancet.com ) tiefgründig mit der Zahl von Todesopfern sowie den gesundheitlichen Auswirkungen jeglicher Art vonUmweltverschmutzungauseinandergesetzt und die Ergebnisse sind erschreckend. Es fordert mehr als dreimal so viele Menschenleben als AIDS, Tuberkulose und Malaria zusammen und 15-mal mehr Tote als alle Kriege und Gewalt, sogar mehr Opfer als Hungersnöte. Der Begriff globale Umweltverschmutzung umfasst dabei nicht nur verdreckte Luft und Gewässer, auch tiefdringende Bodenverdreckung sowie -Degradation und alle Arten Emissionen durch Abgase, Abwasser und Umweltzerstörug, beispielsweise durch Landschaftsverbrauch, wurden zum ersten Mal zusammenfassend berücksichtigt. Somit ist es die erste Studie, die das Problem nicht in viele kleine Fragmente unterteilt, sondern alle Aspekte gesammelt vergleicht. „Bisher gab es einzelne Studien aber wegen der Stückelung hat das Problem nie die Aufmerksamkeit erhalten, wie beispielsweise AIDS oder der Klimawandel. Umweltverschmutzung ist ein massives Problem“, so der Epidemiologie Philip Landrigan, Hauptautor der Studie.