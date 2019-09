In diesen 10 Ländern ist es für Mädchen am schwersten zur Schule zu gehen

Während es in vielen Ländern dieser Welt selbstverständlich ist, dass Mädchen genauso wie Jungs zur Schule gehen, sind andere Regionen meilenweit von einer gleichberechtigten Regelung entfernt. Laut eines aktuellen Berichts der entwicklungspolitischen Organisation ONE , besuchen weltweit rund 130 Millionen Mädchen keine Schule. Die Studie Wo es für Mädchen am schwersten ist, in die Schule zu gehen führt demnach zehn Länder auf, in denen junge Mädchen bildungstechnisch extrem benachteiligt sind.