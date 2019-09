Ich selbst tue die Frage oft mit einem Grinsen ab. Innerlich balle ich allerdings die Fäuste. Bereits im Kindesalter war mir eines glasklar: Ein Leben ohne Kinder stelle ich mir unerfüllt vor. Und bevor jetzt irgendwer aufschreit: Das ist mein ganz persönliches Empfinden und soll nur eines verdeutlichen: Ich werde, insofern mir die Natur wohl gesonnen ist, unbedingt eine Familie gründen. Eines Tages! Nur scheint ‚Eines Tages‘ mit 29 3/4 plötzlich keine Option mehr zu sein. Denn die verheerende Ursache für all diese Kommentare rückt unaufhaltsam näher: Mein 30. Geburtstag. 30 — eine Zahl, die mir bis dato so egal war, wie nur was! Plötzlich aber ballen sich die entlegensten Gedanken zum Mittelpunkt meines Daseins, die mich dieses dritte Lebensjahrzehnt zumindest für den Moment bereits verfluchen lassen. Frei war gestern, jetzt ist Schluss mit lustig. Was ist, wenn ich ganz allein für mich entscheide, was wann richtig ist? Was ist, wenn ich irgendwann einfach schwanger bin, ohne daran gedacht zu haben, viel Geld zur Seite zu legen? Was ist, wenn ich mein Leben lang auf mein Herz hören werde und Kopfentscheidungen in meinem Lebensentwurf einfach nicht vorgesehen sind? Was ist, wenn ich respektiere, dass mein Nachbar sich für dieses, ich mich aber eben für ein anderes Leben entscheide? Was ist wenn wir nicht nur Männer, sondern auch Frauen einfach mal machen lassen? Was wäre denn, wenn wir jeden einfach leben lassen, wie er möchte?