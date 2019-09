Die russische Fluggesellschaft Aeroflot scheint in diesem Fall allerdings wirklich im Mittelalter stecken geblieben zu sein. Die russische Airline wendet nämlich nicht nur extrem strenge Bekleidungsvorschriften an, sondern lässt seine Mitarbeiterinnen zudem eine explizite Schlankheitsklausel in Arbeitsverträgen unterschreiben. Diese beinhaltet, dass die Flugbegleiterinnen ausschließlich die Uniformgrößen 42 bis 48 tragen dürfen, was den europäischen Größe 34 bis maximal 42 entspricht.