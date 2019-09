Den September-Geborenen wird nachgesagt, dass sie sehr kommunikativ sind und in der Lage sind dies auch sehr spielerisch zu äußern. Angeblich verschicken sie besonders häufig und gerne Fotos, kleine Videos und GIFs via WhatsApp. Ganz vorne mit dabei: Süße Bilder von Tieren und Tierbabys. Ist das so, Jungfrauen?