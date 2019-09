Barbara König ist Sozialdemokratin und Staatssekretärin für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung – engagiert kämpft die 48-Jährige im Berliner Senat für gleiche Bezahlung für Mann und Frau und ebenso leidenschaftlich für die Stärkung von Mangelberufen wie der Pflege. Refinery29 traf die Politikerin am Rande der Auszeichnung „Deutschlands beliebteste Pflegeprofis“ , bei der sie die Angestellten des Paritätischen Seniorenwohnen Vincent-van-Gogh in Berlin dazu aufforderte, weniger bescheiden zu sein und in die Welt hinauszurufen, was sie tagtäglich unter den gegebenen Bedingungen wie zu wenig Entlohnung und zu wenig Personal alles leisten. Eine wunderbare Gelegenheit, um mit König so kurz vor der Bundestagswahl über den Status Quo zu sprechen und zu fragen: Wann tut sich was?