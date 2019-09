Vong-Deutsch: Kann bald keine*r mehr richtig sprechen?

Darüber, wo das Vong-Phänomen her kommt und wer es erfunden hat, herrscht noch Uneinigkeit. Dem Rapper Money Boy schreibt man zumindest zu, dass er einer der ersten war, der Artikel wie „ein“ oder „eine“ durch die Ziffer 1 ersetzt und damit einen Hype in sozialen Netzwerken wie Twitter und Facebook losgetreten hatVong hat auch eine eigene Facebook-Seite – mittlerweile folgen dieser über 600.000 Menschen. Dahinter steckt unter anderem der Autor H1 (gesprochen Heinz). Täglich teilt er Botschaften und witzige Sprüche auf „Vongolisch“ mit seiner Community. In fast jedem Post befindet sich die berüchtigte Wortkonstruktion „vong…her“, die so viel wie „von...her" bedeuten soll und offensichtlich immer dann eingesetzt wird, wenn einem Bezugswort eine überflüssige Ergänzung hinzugefügt werden soll. In etwa so: I bim 1 Linguist vong Studium her. (Der sprachwissenschaftlich korrekte Begriff für solch eine Konstruktion lautet übrigens Zirkumposition.)