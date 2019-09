Nur eine Woche nach dem G20-Gipfel in Hamburg haben am Wochenende erneut tausende von Menschen die Straßen der Hansestadt eingenommen. Statt Steinen flogen am Samstag (15. Juli) allerdings Seifenblasen durch die Luft. Die schwarz vermummten Gestalten mit den Sturmhauben haben das Feld geräumt – für eine kunterbunte Karawane Schlager-Liebhaber. Willkommen beim 20. Schlagermove, der größten Schlagerparty der Welt. Über 400.000 Menschen sind nach St. Pauli gepilgert, um unter dem Motto „Ein Festival der Liebe“ den Kultschlager zu feiern.