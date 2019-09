Eine ehemalige Zwangsprostituierte erzählt, wie sie den Menschenhandel beenden will

Das öffentliche Bewusstsein versucht sie zu schärfen, indem sie das Thema immer wieder in den Mittelpunkt stellt. Sie spricht nicht nur an Schulen, sondern hat kürzlich auch an einem Theaterstück mitgeschrieben und es co-produziert: „Jane Doe in Wonderland“, eine moderne Interpretation von Lewis Carrolls Klassiker, die auf ihren Erfahrungen basiert. „Hängt man überall Poster auf und alle reden darüber und wissen, was ein Zuhälter ist. Dann fühlen sich die Menschenhändler nicht mehr so sicher,“ so Elle, eine junge Frau mit dem Ziel das Spiel zu beenden.