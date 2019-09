Unter der ”Rauszieh“Methode versteht man, dass der Mann beim Geschlechtsakt den Penis aus der Vagina entfernt, bevor es zur Ejakulation kommt. Dadurch soll eine mögliche Schwangerschaft verhindert werden. Nun is es nicht so, dass die Methode per se schlecht ist, allerdings wirklich nur dann, wenn sie auch fehlerlfrei angewendet wird – und das gelingt insbesondere Jugendlichen, die ihre Körper und ihre Sexualität gerade erst entdecken, nur in den seltensten Fällen. Laut des Guttmacher-Instituts bringt das vorzeitige Rausziehen nämlich auch die meisten ungewollten Schwangerschaften mit sich. Bei rund 20 Prozent kommt es noch innerhalb eines Jahres zu einer Schwangerschaft. Trotzdem gibt es anscheinend viele Menschen, die von dieser Verhütungsmethode überzeugt sind und sie regelmäßig so praktizieren