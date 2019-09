Inhaltlich fand ich am wichtigsten, dass die Bundeskanzlerin, die dieses Jahr die Präsidentschaft der G20 inne hält, einen internationalen Finanzfonds zur Förderung von Frauen in Entwicklungsländern gründen will (und wird, da bin ich sicher): Der soll bei der Weltbank angesiedelt sein und dort mit Fördermitteln aus diversen Quellen (öffentlichen, privaten und institutionellen) angelegt und fortlaufend aufgestockt werden. Eine Panel-Teilnehmerin, Unternehmerin Nikola Leibinger-Kammüller (Trumpf) bot sich spontan an, in der deutschen Wirtschaft für den Fonds zu werben. IWF-Chefin Christine Lagarde forderte alle Staaten auf, für mehr Gleichberechtigung auf dem Arbeitsmarkt zu sorgen.