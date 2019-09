Für Ivanka ist der Berlinbesuch nur eine kurze Steppvisite bei Angela Merkel, ein Gespräch unter vier Augen ist nicht eingeplant. Stattdessen will sie am Nachmittag (15.30 Uhr) zum Technikunternehmen Siemens und anschließend das Holocaust-Mahnmal (16.40 Uhr) besichtigen. Bevor sie heute Abend wieder nach Washington zurückfliegt, nimmt sie noch am abschließenden Gala-Dinner des Frauengipfels in den Räumen der Deutschen Bank an der Charlottenstraße in Mitte teil. Ob sie ihrem Vater gleich Morgen früh von den Anliegen der Frauen erzählen wird?