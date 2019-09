Ed Sheerans „Shape of You“ ist allgegenwärtig. So sehr, dass sogar mein Vater mir neulich eine Sprachnachricht schickte, auf der er die Melodie summte und mich fragte, „Welches Lied ist das? Ich liebe es, find' es bitte für mich heraus!“ Unmittelbar schoss mir Ed Sheerans Stimme in den Kopf.