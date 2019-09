Dieses Unternehmen führte den 5-Stunden-Arbeitstag ein – und es funktioniert wunderbar

Stephan Aarstol ist Entrepreneur, Gründer der Firma Tower Paddle Boards und Verfechter des 5-Stunden-Arbeitstages. Richtig gehört, das ist tatsächlich noch mal eine Stunde weniger als die veranschlagten 6 Stunden bei den Skandinaviern. Seit knapp zwei Jahren herrscht in Aarstols Firma nun schon eine neue Arbeitsmentalität, der Arbeitstag beginnt hier um 8 Uhr und endet um 13 Uhr. Danach ist Feierabend. Soweit, so gut. Es kommt nämlich noch besser: Die Gehälter seiner Mitarbeiter sind trotz weniger Stunden Arbeit pro Tag gleich geblieben, der Stundenlohn hat sich quasi verdoppelt. Dafür verlangt Aarstol jedoch auch die doppelte Produktivität seiner Mitarbeiter. Was vorher in acht Stunden erledigt wurde, muss jetzt in 5 Stunden geschafft werden.