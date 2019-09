Kurz verstehen: Was beim Fernsehduell in Frankreich passierte

Gestern fand die erste TV-Debatte zwischen den französischen Präsidentschaftskandidaten François Fillon, Emmanuel Macron, Jean-Luc-Mélenchon, Marine Le Pen und Benoît Hamon statt. Damit geht es nun in die entscheidende Phase des Wahlkampfes. Am 23. April diesen Jahres wird entscheiden die Franzosen im ersten Wahlgang, wer ihre neue Präsidentin oder ihr neuer Präsident wird. Am 7. Mai findet dann eine Stichwahl statt.