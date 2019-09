Der EuGH hat entschieden: Arbeitgeber dürfen das Tragen von Kopftüchern verbieten

In Deutschland ist Religionsfreiheit ein Grundrecht. Kopftücher am Arbeitsplatz sind prinzipiell erlaubt, wenn es auch Debatten gibt . Die Rechtssprechung des EuGh hat nun auch Einfluss auf die Situation hierzulande, denn EU-Richter weisen nationalen Gerichten den Weg. Sollte es also zu einer ähnlichen Klage kommen, sind die Richter gebunden, sich an das getroffenen Urteil zu halten.